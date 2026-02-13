Um engavetamento envolvendo moto, carro e carreta provocou congestionamento na manhã desta sexta-feira (13), na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Itupeva.

O acidente foi registrado por volta das 5h28, no km 76, sentido Norte. De acordo com informações apuradas no local, a motocicleta trafegava pela faixa 2 de rolamento quando reduziu a velocidade por causa de um congestionamento relacionado a obras na pista. Na sequência, o automóvel Chery Tiggo também diminuiu a velocidade, mas a carreta Volvo não conseguiu frear a tempo e colidiu na traseira do carro, que foi arremessado contra a motocicleta.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar Rodoviária (PMR), que chegaram ao local às 6h44. As vítimas que estavam na motocicleta foram socorridas e encaminhadas à UPA. Segundo o boletim da concessionária Autoban, houve uma vítima com ferimentos moderados e outra com ferimentos leves na moto, além de um ocupante do automóvel com ferimentos leves. Os motoristas do caminhão e do carro não se feriram.