Uma tentativa de burlar o processo de habilitação na aviação civil terminou em prisão, nesta quinta-feira (12), em Campinas. Um homem foi detido após se apresentar para realizar a prova teórica de Piloto Privado de Helicóptero no lugar de outro candidato.

A irregularidade foi percebida durante a aplicação do exame da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Ao constatarem divergências na identificação do participante, os fiscais interromperam o teste e acionaram a Polícia Federal, que efetuou a prisão em flagrante.

De acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos, o exame faz parte da etapa inicial exigida para quem pretende obter licença na aviação civil brasileira.