13 de fevereiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
FRAUDE NA AVIAÇÃO

PF frustra plano de 'piloto dublê' em exame da Anac em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PF
Homem usou documento falso para fazer exame de piloto de helicóptero em Campinas e acabou preso pela Polícia Federal.
Homem usou documento falso para fazer exame de piloto de helicóptero em Campinas e acabou preso pela Polícia Federal.

Uma tentativa de burlar o processo de habilitação na aviação civil terminou em prisão, nesta quinta-feira (12), em Campinas. Um homem foi detido após se apresentar para realizar a prova teórica de Piloto Privado de Helicóptero no lugar de outro candidato.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A irregularidade foi percebida durante a aplicação do exame da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Ao constatarem divergências na identificação do participante, os fiscais interromperam o teste e acionaram a Polícia Federal, que efetuou a prisão em flagrante.

De acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos, o exame faz parte da etapa inicial exigida para quem pretende obter licença na aviação civil brasileira.

Além do suspeito que apresentou a documentação falsa, o candidato que seria beneficiado pela fraude também será alvo de procedimento administrativo. A regulamentação prevê aplicação de multa e até cassação de licenças, conforme a gravidade da infração.

O caso seguirá sob investigação.

Comentários

Comentários