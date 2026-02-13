O morador de Amparo, Guatemozinho Edgar Bordegari, de 40 anos, voltou a se comunicar com familiares e amigos após passar um mês incomunicável. Em um vídeo gravado logo depois de uma operação militar, o brasileiro, que atua como combatente voluntário na guerra da Ucrânia, afirmou que está bem e retornava ao alojamento da unidade.

Bordegari apareceu no registro ao lado de outros militares, entre eles um ucraniano e dois colombianos, que integram a mesma missão. Ele explicou que o longo período sem contato se deveu a rígidos protocolos de segurança. A região onde atua, segundo o soldado, é alvo constante de monitoramento por drones russos, o que exige deslocamentos cautelosos e absoluto silêncio operacional.

Apesar das condições adversas, o brasileiro afirmou que segue com boa saúde e mantém a rotina militar. Com experiência na área de segurança privada, ele decidiu se alistar voluntariamente no exército ucraniano, movido pelo interesse na carreira militar e por um desejo pessoal de “enfrentar injustiças”.