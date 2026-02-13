Quem vai pular o Carnaval em Campinas e pretende usar o transporte público terá uma força extra da Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas). Entre os dias 13 e 17 de fevereiro, cinco terminais da cidade vão dispor de ônibus reserva para atender à demanda dos foliões.
Os terminais contemplados são: Barão Geraldo, Central, Mercado, Ouro Verde e Satélite Íris. Agentes de mobilidade urbana estarão nos locais monitorando o fluxo de passageiros e acionarão os veículos reserva conforme a necessidade.
Horários de reforço por terminal
Terminal Barão Geraldo
- Sexta (13/02): 19h às 0h30
- Sábado (14/02): 12h às 5h
- Domingo (15/02): 12h às 5h
- Segunda (16/02): 17h às 23h
- Terça (17/02): 17h às 5h
Terminal Central
- Sábado (14/02): 15h às 19h30
- Domingo (15/02): 13h às 22h30
Terminal Mercado
- Sábado (14/02): 12h às 5h
- Domingo (15/02): 12h às 5h
- Terça (17/02): 17h às 5h
Terminal Ouro Verde
- Domingo (15/02): 17h às 0h30
Terminal BRT Satélite Íris
- Sexta (13/02): 19h às 3h30
- Sábado (14/02): 15h às 3h30
- Domingo (15/02): 15h às 3h30
- Segunda (16/02): 15h às 3h30
- Terça (17/02): 15h às 3h30