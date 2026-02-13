14 de fevereiro de 2026
TRANSPORTE PÚBLICO

Cinco terminais de Campinas terão ônibus extras no Carnaval

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Entre os dias 13 e 17 de fevereiro, cinco terminais da cidade vão dispor de ônibus reserva para atender à demanda dos foliões.
Quem vai pular o Carnaval em Campinas e pretende usar o transporte público terá uma força extra da Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas). Entre os dias 13 e 17 de fevereiro, cinco terminais da cidade vão dispor de ônibus reserva para atender à demanda dos foliões.

Os terminais contemplados são: Barão Geraldo, Central, Mercado, Ouro Verde e Satélite Íris. Agentes de mobilidade urbana estarão nos locais monitorando o fluxo de passageiros e acionarão os veículos reserva conforme a necessidade.

Horários de reforço por terminal

Terminal Barão Geraldo

  • Sexta (13/02): 19h às 0h30
  • Sábado (14/02): 12h às 5h
  • Domingo (15/02): 12h às 5h
  • Segunda (16/02): 17h às 23h
  • Terça (17/02): 17h às 5h

Terminal Central

  • Sábado (14/02): 15h às 19h30
  • Domingo (15/02): 13h às 22h30

Terminal Mercado

  • Sábado (14/02): 12h às 5h
  • Domingo (15/02): 12h às 5h
  • Terça (17/02): 17h às 5h

Terminal Ouro Verde

  • Domingo (15/02): 17h às 0h30

Terminal BRT Satélite Íris

  • Sexta (13/02): 19h às 3h30
  • Sábado (14/02): 15h às 3h30
  • Domingo (15/02): 15h às 3h30
  • Segunda (16/02): 15h às 3h30
  • Terça (17/02): 15h às 3h30

