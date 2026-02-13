Quem vai pular o Carnaval em Campinas e pretende usar o transporte público terá uma força extra da Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas). Entre os dias 13 e 17 de fevereiro, cinco terminais da cidade vão dispor de ônibus reserva para atender à demanda dos foliões.

Os terminais contemplados são: Barão Geraldo, Central, Mercado, Ouro Verde e Satélite Íris. Agentes de mobilidade urbana estarão nos locais monitorando o fluxo de passageiros e acionarão os veículos reserva conforme a necessidade.

Horários de reforço por terminal

Terminal Barão Geraldo