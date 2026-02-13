14 de fevereiro de 2026
EMBRIAGUEZ

Açogueiro bêbado é preso após manobra perigosa e fuga da Guarda

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/GCM
De acordo com a corporação de Santa Bárbara D'Oeste, os agentes patrulhavam a região quando avistaram o veículo fazendo zigue-zague pelo trânsito.
De acordo com a corporação de Santa Bárbara D'Oeste, os agentes patrulhavam a região quando avistaram o veículo fazendo zigue-zague pelo trânsito.

Um homem de 61 anos, açougueiro, foi preso em flagrante na noite de terça-feira após ser abordado pela GCM (Guarda Civil Municipal) dirigindo um GM Astra prata sob efeito de álcool, em Santa Bárbara d'Oeste. A ocorrência aconteceu na Avenida Santa Bárbara, uma das principais vias da cidade.

De acordo com a corporação, os agentes patrulhavam a região quando avistaram o veículo fazendo zigue-zague pelo trânsito. A aproximação foi feita no cruzamento com a Avenida Prefeito Isaías Hermínio Romano. Ao descer do carro, o condutor apresentava forte odor etílico, dificuldade para falar, perda de equilíbrio e visível desorientação.

Durante a abordagem, o próprio suspeito admitiu ter consumido bebida alcoólica. Ele se recusou, no entanto, a realizar o teste do etilômetro e passou a ofender os guardas civis. O delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante e arbitrou fiança no valor de R$ 4.860. Como o montante não foi pago, o homem permanece detido, à disposição da Justiça.

