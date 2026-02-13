Um homem de 61 anos, açougueiro, foi preso em flagrante na noite de terça-feira após ser abordado pela GCM (Guarda Civil Municipal) dirigindo um GM Astra prata sob efeito de álcool, em Santa Bárbara d'Oeste. A ocorrência aconteceu na Avenida Santa Bárbara, uma das principais vias da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a corporação, os agentes patrulhavam a região quando avistaram o veículo fazendo zigue-zague pelo trânsito. A aproximação foi feita no cruzamento com a Avenida Prefeito Isaías Hermínio Romano. Ao descer do carro, o condutor apresentava forte odor etílico, dificuldade para falar, perda de equilíbrio e visível desorientação.

Durante a abordagem, o próprio suspeito admitiu ter consumido bebida alcoólica. Ele se recusou, no entanto, a realizar o teste do etilômetro e passou a ofender os guardas civis. O delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante e arbitrou fiança no valor de R$ 4.860. Como o montante não foi pago, o homem permanece detido, à disposição da Justiça.