A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, confirmou na quinta-feira (12) o primeiro óbito por dengue no município neste ano. A vítima é um homem de 56 anos, morador do Jardim da Paz, que faleceu no dia 6 de janeiro. Ele estava internado em um hospital particular e era portador de hipertensão arterial.

A morte também é a primeira registrada em toda a Região Metropolitana de Campinas em 2026 e a quarta no estado de São Paulo. Os outros três óbitos confirmados no território paulista ocorreram em Nova Granada (dois) e Jacareí (um).

Até o momento, Americana soma 14 casos confirmados da doença, distribuídos por 14 bairros: Balneário Riviera, Jardim Colina, Jardim Brasil, Jardim da Mata, Jardim da Paz, Jardim Imperador, Jardim Ipiranga, Morada do Sol, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Parque Novo Mundo, Santa Catarina, São Manoel, São Vito e Terramérica.