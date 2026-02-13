13 de fevereiro de 2026
ACIDENTE NA SP-75

Morador de Indaiatuba morre em colisão de moto na Santos Dumont

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Arquivo Pessoal
Moisés Mendes Novais Junior, de 21 anos, estava internado há três dias no Hospital Regional de Sorocaba, após sofrer uma colisão entre sua motocicleta e um caminhão.
Um homem identificado como Moisés Mendes Novais Junior, de 21 anos, morreu em um acidente de trânsito ocorrido na Rodovia Santos Dumont (SP-75). Ele, que morava em Indaiatuba, estava internado há três dias no Hospital Regional de Sorocaba, após sofrer uma colisão entre sua motocicleta e um caminhão.

O acidente aconteceu na manhã do último sábado (7), no quilômetro 13 da rodovia. Moisés pilotava uma moto Yamaha YZF, na cor preta, quando, por razões ainda desconhecidas, colidiu na traseira de um caminhão. Com o impacto, ele foi arremessado ao chão e ficou gravemente ferido.

Socorrido pela equipe do Águia da Polícia Militar, o jovem foi entubado ainda na aeronave e encaminhado com urgência ao pronto-socorro do Hospital Regional de Sorocaba. Apesar dos esforços da equipe médica, não resistiu aos ferimentos e faleceu na noite de terça-feira.

