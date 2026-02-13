A Polícia Militar prendeu, na quinta-feira (12) um homem que era procurado pela Justiça no bairro Nosso Teto, em Itapira. A captura ocorreu durante o deslocamento dos agentes para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito.

Os policiais passavam pela Rua Sebastião Delfino quando avistaram o suspeito sentado na calçada, acompanhado de outras pessoas. A equipe já tinha conhecimento de que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, expedido no último dia 9 de fevereiro de 2026, pelo crime de lesão corporal.

Durante a abordagem, o homem reagiu com violência, tentando fugir e desobedecendo às ordens dos policiais. Foi necessário o uso de técnicas de imobilização e contenção física para controlar a situação. Ele foi algemado e, em seguida, informado sobre seus direitos constitucionais.