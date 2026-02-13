14 de fevereiro de 2026
JAGUARIÚNA

Cárcere privado e estupro: foragido da Justiça é preso pela PM

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Homem apresentou três nomes diferentes durante abordagem no bairro Roseira de Cima.
Durante patrulhamento no bairro Roseira de Cima, em Jaguariúna, equipes da Polícia Militar abordaram um homem em atitude suspeita em uma obra. Ao perceber a aproximação dos agentes, o indivíduo tentou disfarçar o rosto, o que motivou a ação policial. Ele era foragido da Justiça por diversos crimes.

Em abordagem e busca pessoal, nenhum ilícito foi localizado. No entanto, durante a identificação, o suspeito demonstrou extremo nervosismo e apresentou três nomes distintos. Após consulta ao Centro de Operações da Polícia Militar, o terceiro nome informado revelou um mandado de prisão ativo em seu desfavor pelos crimes de lesão corporal, ameaça, sequestro, cárcere privado e estupro.

O caso foi levado e registrado no Plantão Policial da cidade. O homem foi encaminhado à cadeia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

