Durante patrulhamento no bairro Roseira de Cima, em Jaguariúna, equipes da Polícia Militar abordaram um homem em atitude suspeita em uma obra. Ao perceber a aproximação dos agentes, o indivíduo tentou disfarçar o rosto, o que motivou a ação policial. Ele era foragido da Justiça por diversos crimes.

Em abordagem e busca pessoal, nenhum ilícito foi localizado. No entanto, durante a identificação, o suspeito demonstrou extremo nervosismo e apresentou três nomes distintos. Após consulta ao Centro de Operações da Polícia Militar, o terceiro nome informado revelou um mandado de prisão ativo em seu desfavor pelos crimes de lesão corporal, ameaça, sequestro, cárcere privado e estupro.

O caso foi levado e registrado no Plantão Policial da cidade. O homem foi encaminhado à cadeia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.