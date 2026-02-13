A sexta-feira (13) começa com períodos de Sol na RMC (Região Metropolitana de Campinas), mas o tempo muda a partir da tarde. A previsão indica aumento da nebulosidade e possibilidade de temporais isolados, que podem vir acompanhados de raios, chuva localmente forte, vendavais e até granizo.

Embora não haja previsão de chuvas generalizadas ou volumes tão altos quanto os registrados nos últimos dias, os temporais que se formarem têm potencial para causar transtornos pontuais. A recomendação dos meteorologistas é clara: ao ouvir trovoadas, é sinal de que uma tempestade está se aproximando. O ideal é buscar abrigo imediato e evitar permanecer em áreas abertas.

As temperaturas seguem elevadas. Os termômetros marcam mínima de 20°C e máxima podendo chegar aos 30°C, com sensação de tempo abafado ao longo do dia.