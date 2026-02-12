O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) aprovou financiamento de R$ 251,75 milhões para a Sanasa executar obras no sistema de abastecimento de água de Campinas.

Do total, R$ 114 milhões são oriundos do Programa Eco Invest e R$ 137,75 milhões de linhas tradicionais de crédito do banco. Os recursos serão destinados à setorização do sistema, substituição de redes antigas e ligações prediais.

O projeto prevê a implantação de 201,84 quilômetros de novas tubulações e a substituição de 17.701 ligações de água, com impacto estimado em cerca de 140 mil moradores. A conclusão das intervenções está prevista para 2028.