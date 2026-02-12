O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) aprovou financiamento de R$ 251,75 milhões para a Sanasa executar obras no sistema de abastecimento de água de Campinas.
Do total, R$ 114 milhões são oriundos do Programa Eco Invest e R$ 137,75 milhões de linhas tradicionais de crédito do banco. Os recursos serão destinados à setorização do sistema, substituição de redes antigas e ligações prediais.
O projeto prevê a implantação de 201,84 quilômetros de novas tubulações e a substituição de 17.701 ligações de água, com impacto estimado em cerca de 140 mil moradores. A conclusão das intervenções está prevista para 2028.
As redes antigas, em grande parte de cimento ou ferro fundido, serão substituídas por tubulações de polietileno de alta densidade (PEAD). Também estão previstas obras complementares, como instalação de válvulas e hidrantes para controle e seccionamento da rede durante manutenções.
Segundo a companhia, as ações integram o Programa de Controle e Redução de Perdas, que busca diminuir vazamentos e desperdício de água tratada. Entre janeiro de 2021 e dezembro de 2025, foram substituídos 474,88 quilômetros de redes. No mesmo período, o índice de perdas caiu de 20,17% para 16,62%.
O financiamento contempla intervenções em 15 bairros: Jardim Rossin, Jardim Roseira, Botafogo (Bloco 1), Cambuí, Nova Campinas, região do Bosque/Proença (Bloco 2), Vila Costa e Silva, Centro, região da Ponte Preta (Blocos 1 e 2), Jardim Santa Cândida, Vila Santa Odila, Jardim Cantúsio, Santa Mônica e São Marcos.
As novas redes são instaladas, em parte, por meio do Método Não Destrutivo (MND), técnica que reduz a necessidade de abertura de valas extensas nas vias públicas. Durante a execução dos serviços, o abastecimento é mantido por redes provisórias.