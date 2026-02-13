A ligação entre o Real Parque e a região central de Barão Geraldo será restabelecida neste sábado (14), a partir das 14h. A passagem inferior do Trevo do Real Parque, no km 116 da Rodovia Prof. Zeferino Vaz (SP-332), volta a operar após interdição iniciada no fim de outubro para avanço das obras de implantação das pistas marginais.
A liberação foi confirmada pela Rota das Bandeiras, responsável pela rodovia. Segundo a concessionária, a reabertura ocorre duas semanas antes do prazo inicialmente previsto.
Com a retomada do tráfego, motoristas voltam a utilizar a passagem inferior nos dois sentidos da avenida Dr. Eduardo Pereira de Almeida. Pedestres e ciclistas também poderão circular pela calçada requalificada no local.
Durante o período de bloqueio, condutores precisaram utilizar retornos alternativos nos km 114 ou 112 da rodovia, além do retorno de Betel, no km 119. Com a reabertura, será restabelecido o acesso direto ao Real Parque para quem trafega no sentido Paulínia, assim como o deslocamento de quem segue no sentido Campinas em direção ao centro de Barão Geraldo.
A concessionária informou que comunicou previamente a Emdec e a EMTU para adequações nas linhas de ônibus.
Obras continuam na região
O bloqueio foi necessário para a construção de duas novas galerias sob a passagem inferior, estrutura que permitirá a implantação das futuras pistas marginais sobre a avenida. As intervenções integram o pacote de remodelação do Trevo do Real Parque.
Apesar da reabertura, as obras seguem na área e os motoristas devem redobrar a atenção à sinalização. A concessionária ressalta que a melhora definitiva na fluidez do tráfego será percebida somente com a conclusão do conjunto de intervenções, prevista para o segundo semestre de 2027.
Próxima etapa
A próxima liberação prevista é a da alça de acesso para quem vem de Paulínia, no sentido Campinas da SP-332, em direção ao Real Parque. O trecho está interditado desde 21 de janeiro. Como alternativa, os motoristas utilizam a entrada no km 117, pela Rua Guido de Camargo Penteado Sobrinho. A previsão é de que a nova alça, já com geometria modificada, seja liberada até o fim de fevereiro, dependendo das condições climáticas.
As intervenções fazem parte do conjunto de obras entre Campinas e Paulínia, com investimento de R$ 180,3 milhões. As pistas marginais serão implantadas entre os km 114 e 125, incluindo também a requalificação dos trevos de Betel e do Laranjão.