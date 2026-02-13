A ligação entre o Real Parque e a região central de Barão Geraldo será restabelecida neste sábado (14), a partir das 14h. A passagem inferior do Trevo do Real Parque, no km 116 da Rodovia Prof. Zeferino Vaz (SP-332), volta a operar após interdição iniciada no fim de outubro para avanço das obras de implantação das pistas marginais.

A liberação foi confirmada pela Rota das Bandeiras, responsável pela rodovia. Segundo a concessionária, a reabertura ocorre duas semanas antes do prazo inicialmente previsto.

Com a retomada do tráfego, motoristas voltam a utilizar a passagem inferior nos dois sentidos da avenida Dr. Eduardo Pereira de Almeida. Pedestres e ciclistas também poderão circular pela calçada requalificada no local.