O feriado prolongado de Carnaval deve levar milhões de veículos às rodovias que cortam a região de Campinas a partir desta sexta-feira (13). As concessionárias responsáveis pelas principais estradas prepararam operações especiais para atender ao aumento do fluxo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, administrado pela Autoban, a previsão é de quase 3 milhões de veículos circulando durante o feriado. A saída deve concentrar maior movimento nesta sexta, das 16h às 20h, e no sábado (14), entre 9h e 13h. O retorno tende a ser mais pesado na terça-feira (17), das 15h às 22h, e na manhã de quarta-feira (18).

No Corredor Dom Pedro, sob gestão da Rota das Bandeiras, são esperados pouco mais de 1 milhão de veículos entre sexta e quarta-feira de Cinzas. Somente na sexta, mais de 230 mil veículos devem passar pelas vias. O tráfego começa a se intensificar a partir das 14h e deve diminuir após as 21h. O sábado também deve registrar grande movimento no período da manhã.