O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, iniciou 2026 com o melhor janeiro já registrado em sua história. Ao todo, 1.160.942 passageiros embarcaram ou desembarcaram no terminal no primeiro mês do ano.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O número supera o antigo recorde para janeiro, que havia sido alcançado em 2023, com 1.151.211 passageiros, além de ficar acima do volume de janeiro de 2025, quando passaram pelo aeroporto 1.116.623 pessoas.
Na comparação direta com o mesmo período do ano passado, o crescimento foi de 4%.
Tendência de alta
O desempenho reforça a curva de crescimento observada ao longo de 2025. No ano passado, Viracopos bateu o recorde anual de movimentação, com 12,8 milhões de passageiros, volume 3,47% superior ao registrado em 2024, quando o terminal recebeu 12,4 milhões de pessoas.
A marca anterior havia sido atingida em 2023, com 12,5 milhões.
A expectativa da concessionária Aeroportos Brasil Viracopos é alcançar 13,5 milhões de passageiros em 2026, mantendo a trajetória de expansão.
Antes da concessão, em 2011, o aeroporto movimentava 7,6 milhões de passageiros por ano. Em 2012, já sob nova gestão, o número saltou para 8,9 milhões.
Avanço nos voos internacionais
O crescimento também se reflete nas rotas internacionais. Em janeiro de 2026, o terminal registrou 108.303 passageiros em voos para o exterior, alta de 12% em relação aos 96.700 do mesmo mês de 2025.
Em 2025, o aeroporto superou pela segunda vez na história a marca de 1 milhão de passageiros internacionais, encerrando o ano com 1.109.617 embarques e desembarques — avanço de 29,21% sobre 2024.
Atualmente, Viracopos opera voos para Fort Lauderdale, Orlando, Lisboa, Madri e Porto, além de rotas sazonais para Mendoza e Bariloche. As ligações com Madri e Porto foram incorporadas em 2025 pela Azul Linhas Aéreas.