O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, iniciou 2026 com o melhor janeiro já registrado em sua história. Ao todo, 1.160.942 passageiros embarcaram ou desembarcaram no terminal no primeiro mês do ano.

O número supera o antigo recorde para janeiro, que havia sido alcançado em 2023, com 1.151.211 passageiros, além de ficar acima do volume de janeiro de 2025, quando passaram pelo aeroporto 1.116.623 pessoas.

Na comparação direta com o mesmo período do ano passado, o crescimento foi de 4%.

Tendência de alta