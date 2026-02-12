Um acidente entre uma motocicleta e um caminhão registrado no início da tarde desta quarta-feira (11), no km 125 da Rodovia Ademar Pereira de Barros (SP-340), em Campinas, no sentido Sul, deixou um motociclista gravemente ferido.

De acordo com informações da concessionária Renovias, ambos os veículos seguiam na mesma direção quando o condutor da motocicleta tentou realizar uma ultrapassagem sobre o caminhão. Durante a manobra, ele perdeu o controle da direção, colidiu contra a lateral do veículo de carga e, na sequência, a moto tombou no acostamento.

O motociclista, que conduzia uma Honda CG Fan, sofreu ferimentos graves e foi socorrido, sendo encaminhado a uma UPA da região. Já o motorista do caminhão Mercedes-Benz Atego não se feriu.