ACIDENTE NA SP-340

Motociclista tenta ultrapassar e tem ferimentos graves em rodovia

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Artesp
Colisão com caminhão ocorreu no km 125 da SP-340, em Campinas; acostamento ficou interditado por pouco mais de uma hora.
Um acidente entre uma motocicleta e um caminhão registrado no início da tarde desta quarta-feira (11), no km 125 da Rodovia Ademar Pereira de Barros (SP-340), em Campinas, no sentido Sul, deixou um motociclista gravemente ferido.

De acordo com informações da concessionária Renovias, ambos os veículos seguiam na mesma direção quando o condutor da motocicleta tentou realizar uma ultrapassagem sobre o caminhão. Durante a manobra, ele perdeu o controle da direção, colidiu contra a lateral do veículo de carga e, na sequência, a moto tombou no acostamento.

O motociclista, que conduzia uma Honda CG Fan, sofreu ferimentos graves e foi socorrido, sendo encaminhado a uma UPA da região. Já o motorista do caminhão Mercedes-Benz Atego não se feriu.

O acostamento chegou a ser interditado, mas não houve registro de congestionamento significativo no trecho. Após o atendimento da ocorrência, a motocicleta foi removida para a base da Polícia Militar Rodoviária, enquanto o caminhão foi liberado e seguiu viagem normalmente.

