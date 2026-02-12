A Rede Mário Gatti informou que a entrada da sala de emergência da UPA São José ficará bloqueada nesta quinta-feira (12) por causa do içamento de vigas metálicas utilizadas na obra de revitalização da unidade.

Durante o período, não será possível a entrada e saída de ambulâncias para atendimento na sala de emergência. A previsão é que o acesso seja liberado às 18h do mesmo dia.

Os demais atendimentos seguem normalmente, incluindo casos de urgência e emergência que não cheguem por ambulância.