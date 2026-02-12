12 de fevereiro de 2026
SAÚDE CAMPINAS

UPA São José tem entrada da emergência para ambulâncias bloqueada

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Içamento de vigas na obra de revitalização impede acesso de ambulâncias até as 18h.
Içamento de vigas na obra de revitalização impede acesso de ambulâncias até as 18h.

Rede Mário Gatti informou que a entrada da sala de emergência da UPA São José ficará bloqueada nesta quinta-feira (12) por causa do içamento de vigas metálicas utilizadas na obra de revitalização da unidade.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Durante o período, não será possível a entrada e saída de ambulâncias para atendimento na sala de emergência. A previsão é que o acesso seja liberado às 18h do mesmo dia.

Os demais atendimentos seguem normalmente, incluindo casos de urgência e emergência que não cheguem por ambulância.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram comunicados e vão direcionar os casos de emergência para outras unidades. Também foram informados o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) e o Hospital Mário Gatti, que está apto a absorver a demanda durante o período.

