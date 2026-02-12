A Rede Mário Gatti informou que a entrada da sala de emergência da UPA São José ficará bloqueada nesta quinta-feira (12) por causa do içamento de vigas metálicas utilizadas na obra de revitalização da unidade.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Durante o período, não será possível a entrada e saída de ambulâncias para atendimento na sala de emergência. A previsão é que o acesso seja liberado às 18h do mesmo dia.
Os demais atendimentos seguem normalmente, incluindo casos de urgência e emergência que não cheguem por ambulância.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram comunicados e vão direcionar os casos de emergência para outras unidades. Também foram informados o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) e o Hospital Mário Gatti, que está apto a absorver a demanda durante o período.