Em decisão liminar na quarta-feira (11), o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) liberou a Prefeitura de Paulínia a dar continuidade às obras da terceira ponte sobre o Rio Atibaia. A determinação, assinada pelo desembargador Luis Fernando Nishi, da 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, suspende os efeitos de uma decisão anterior que havia paralisado o empreendimento em janeiro de 2026.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O entendimento da Justiça foi o de que o licenciamento ambiental conduzido pela Secretaria de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente (SEDDEMA) ocorreu dentro da legalidade. A obra, que ligará as regiões dos Jardins Fortaleza e Calegaris aos bairros Alto dos Pinheiros e São José, tem 350 metros de extensão e conclusão prevista para o fim de 2026.

Competência legal para licenciar

A decisão destaca que a Lei Municipal 4.403/2023 autoriza Paulínia a realizar licenciamentos em Área de Preservação Permanente (APP) e permitir a supressão de vegetação nativa em estágio inicial de regeneração. Além disso, o município é habilitado pela Deliberação Normativa CONSEMA 01/2024 a licenciar empreendimentos de médio impacto local.