Um cão da raça pitbull, idoso, foi resgatado em Nova Odessa após ser mantido em situação de abandono e maus-tratos. O animal estava sem acesso a água e alimentação, exposto ao sol e à chuva por vários dias, em condição crítica.

A ação foi articulada pela vereadora Priscila Peterlevitz, que acompanhou todo o processo de resgate. Participaram da operação o projeto Cadeia Para Maus-Tratos, o setor de Zoonoses do município e a Guarda Municipal. A atuação conjunta garantiu que o resgate fosse realizado de forma segura e dentro dos procedimentos legais.

Após ser retirado do local, o pitbull foi encaminhado à Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa (AAANO). Na instituição, o cão passou a receber cuidados veterinários, alimentação adequada e acompanhamento contínuo.