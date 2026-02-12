A 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) manteve a condenação de um advogado de Sumaré por apropriação indébita de valores devidos a uma cliente. A decisão, unânime, confirmou o entendimento da 2ª Vara Criminal de Campinas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O réu foi sentenciado a um ano e quatro meses de reclusão, pena substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária de aproximadamente R$ 35 mil à vítima — valor equivalente ao montante desviado.

De acordo com os autos, o advogado representava a cliente em uma ação contra a Prefeitura de Sumaré. Após derrota na ação, o município depositou em juízo o valor devido à autora. O réu, então, sacou a quantia e a transferiu para sua conta bancária, sem repassá-la à vítima.