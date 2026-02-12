Duas ações distintas da PM (Polícia Militar) resultaram na captura de foragidos da Justiça em bairros de Sumaré. As ocorrências foram registradas durante patrulhamento de rotina, nos bairros São Jerônimo e Condomínio Coronel.

No São Jerônimo, um homem foi abordado na Rua dos Curiós. Durante a revista pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado com ele. No entanto, ao ser feita consulta nos sistemas oficiais, os agentes identificaram um mandado de prisão em aberto contra o suspeito pelo crime de tráfico de drogas.

Já no Condomínio Coronel, outro indivíduo foi parado na Rua São Timóteo. Com ele, também não havia nada de ilegal. A equipe, porém, constatou que havia um mandado expedido em seu nome por crime de ameaça, com base no artigo 147 do Código Penal.