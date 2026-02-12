Duas ações distintas da PM (Polícia Militar) resultaram na captura de foragidos da Justiça em bairros de Sumaré. As ocorrências foram registradas durante patrulhamento de rotina, nos bairros São Jerônimo e Condomínio Coronel.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
No São Jerônimo, um homem foi abordado na Rua dos Curiós. Durante a revista pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado com ele. No entanto, ao ser feita consulta nos sistemas oficiais, os agentes identificaram um mandado de prisão em aberto contra o suspeito pelo crime de tráfico de drogas.
Já no Condomínio Coronel, outro indivíduo foi parado na Rua São Timóteo. Com ele, também não havia nada de ilegal. A equipe, porém, constatou que havia um mandado expedido em seu nome por crime de ameaça, com base no artigo 147 do Código Penal.
Ambos os casos foram apresentados no Plantão Policial da cidade. Os dois homens permanecem presos e à disposição da Justiça.