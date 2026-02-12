A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Rural (SMMUR) e da Secretaria de Sustentabilidade, realizou nesta semana mais uma etapa da Operação Chorume. A ação aconteceu na Avenida Vereador Antônio Pereira Camargo Neto, no Jardim Dall’Orto, e resultou na fiscalização de 58 caminhões de lixo. Dez deles foram autuados por irregularidades.
A operação tem como alvo veículos que transportam resíduos e derramam chorume pelas vias da cidade. Além do dano ambiental, a prática oferece riscos à saúde pública e pode provocar acidentes de trânsito.
De acordo com a Lei Municipal 5.793/2015, a multa para esse tipo de infração é de R$ 5.600, podendo dobrar em caso de reincidência.
“Estamos intensificando a fiscalização para conscientizar motoristas e empresas. O objetivo é que os veículos sejam regularizados e que a legislação seja cumprida. O chorume nas ruas polui, causa mau cheiro e atrai vetores de doenças. É uma questão de saúde pública e nós estamos atuando para proteger a população e o meio ambiente”, afirmou o secretário da SMMUR, Moisés Paschoalim.
A população pode colaborar com denúncias pelos canais 0800-772-7722 e (19) 3903-2431.