A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Rural (SMMUR) e da Secretaria de Sustentabilidade, realizou nesta semana mais uma etapa da Operação Chorume. A ação aconteceu na Avenida Vereador Antônio Pereira Camargo Neto, no Jardim Dall’Orto, e resultou na fiscalização de 58 caminhões de lixo. Dez deles foram autuados por irregularidades.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A operação tem como alvo veículos que transportam resíduos e derramam chorume pelas vias da cidade. Além do dano ambiental, a prática oferece riscos à saúde pública e pode provocar acidentes de trânsito.

De acordo com a Lei Municipal 5.793/2015, a multa para esse tipo de infração é de R$ 5.600, podendo dobrar em caso de reincidência.