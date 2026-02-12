A RMC (Região Metropolitana de Campinas) terá mais dois dias de típico verão: sol pela manhã e aumento da nebulosidade a partir da tarde. A previsão para quinta (12) e sexta-feira (13) indica possibilidade de temporais isolados, com risco de chuva localmente forte, grande incidência de raios e potencial para queda de granizo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

As temperaturas seguem elevadas. As mínimas ficam em torno dos 20°C, e as máximas podem chegar aos 30°C, com sensação de tempo abafado.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).