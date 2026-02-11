A régua de medição do Rio Capivari marcou 2,30 metros às 13h desta quarta-feira (11), segundo atualização divulgada pela Prefeitura de Capivari.
Com a elevação do nível, o município entrou em Estado de Alerta. Duas famílias foram retiradas de forma preventiva e encaminhadas para casas de parentes. Não há registro de feridos até o momento.
A Defesa Civil mantém equipes mobilizadas para acompanhar a evolução do rio e as condições climáticas. O monitoramento é feito de forma permanente, com atenção especial às áreas historicamente mais vulneráveis.
A orientação à população é clara: evitar pontos alagados, não atravessar enxurradas e manter distância das margens do rio. Novas atualizações serão divulgadas pelos canais oficiais da Prefeitura.
Em caso de emergência, o atendimento pode ser acionado pelo 153, da Defesa Civil (24 horas), ou pelo 193, do Corpo de Bombeiros.