A régua de medição do Rio Capivari marcou 2,30 metros às 13h desta quarta-feira (11), segundo atualização divulgada pela Prefeitura de Capivari.

Com a elevação do nível, o município entrou em Estado de Alerta. Duas famílias foram retiradas de forma preventiva e encaminhadas para casas de parentes. Não há registro de feridos até o momento.

A Defesa Civil mantém equipes mobilizadas para acompanhar a evolução do rio e as condições climáticas. O monitoramento é feito de forma permanente, com atenção especial às áreas historicamente mais vulneráveis.