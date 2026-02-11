A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) deu mais um passo na ampliação da oferta de cursos ligados à tecnologia. A Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) aprovou, nesta terça-feira (10), a proposta de criação do bacharelado em Inteligência Artificial (IA) e Ciência de Dados.
O novo curso será conduzido de forma conjunta pela Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp (FCA) e pela Faculdade de Tecnologia da Unicamp (FT). A previsão é que a primeira turma seja aberta em 2027, no campus de Limeira, com expectativa de expansão para Campinas a partir de 2028.
A graduação terá duração mínima de oito e máxima de 12 semestres, carga horária total de 3.240 horas e oferta inicial de 40 vagas. Antes da implantação, a proposta ainda precisa ser analisada pelo Conselho Universitário da Unicamp (Consu), órgão máximo de deliberação da universidade.
De acordo com a pró-reitora de Graduação, Mônica Cotta, o curso terá três ênfases: Cidades Inteligentes e Sustentáveis, Administração Pública e Governo Digital, e Saúde e Esporte de Alto Rendimento. “Não será um curso voltado apenas para a pesquisa ou serviço público”, afirmou. “A ênfase de Cidades Inteligentes e Sustentáveis fala diretamente com o mercado”, acrescentou.
A estrutura curricular foi organizada em seis eixos principais: matemática e estatística; computação; ferramentas de IA e ciência de dados; áreas de aplicação; competências transversais; e estágio.
O professor Cristiano Torezzan, que integrou o grupo responsável pela elaboração da proposta, destacou o perfil interdisciplinar da formação. “Trata-se de um curso diferenciado, concebido de forma interdisciplinar”, afirmou. “O curso é novo e singular o suficiente para justificar uma formatação própria, alinhada às demandas do mundo contemporâneo”, completou.
O reitor da Unicamp, Paulo Cesar Montagner, ressaltou a integração entre as duas unidades acadêmicas na construção da proposta. “Com isso, as unidades dão um passo significativo, porque não é trivial a gente conseguir juntar duas unidades”, afirmou. “Mas temos que trabalhar neste sentido”, concluiu.