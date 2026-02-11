A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) deu mais um passo na ampliação da oferta de cursos ligados à tecnologia. A Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) aprovou, nesta terça-feira (10), a proposta de criação do bacharelado em Inteligência Artificial (IA) e Ciência de Dados.

O novo curso será conduzido de forma conjunta pela Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp (FCA) e pela Faculdade de Tecnologia da Unicamp (FT). A previsão é que a primeira turma seja aberta em 2027, no campus de Limeira, com expectativa de expansão para Campinas a partir de 2028.

A graduação terá duração mínima de oito e máxima de 12 semestres, carga horária total de 3.240 horas e oferta inicial de 40 vagas. Antes da implantação, a proposta ainda precisa ser analisada pelo Conselho Universitário da Unicamp (Consu), órgão máximo de deliberação da universidade.