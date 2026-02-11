11 de fevereiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
ROCK NA FOLIA

Garage Fuzz traz o hardcore santista em pleno Carnaval de Barão

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Piruka Photos
Referência do hardcore melódico desde 1991, banda santista se apresenta dia 15, às 14h, em cervejaria do distrito de Campinas.
Referência do hardcore melódico desde 1991, banda santista se apresenta dia 15, às 14h, em cervejaria do distrito de Campinas.

Enquanto o Carnaval domina parte da programação da cidade, Barão Geraldo aposta no peso das guitarras e na tradição do underground. No domingo, 15 de fevereiro, a partir das 14h, a Garage Fuzz sobe ao palco da Cervejaria Blacaman para um show que promete revisitar clássicos e reafirmar a força do hardcore melódico nacional.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Formada em 1991, em Santos, a banda construiu uma trajetória consistente no cenário independente brasileiro. Ao longo de mais de três décadas, o grupo consolidou um repertório que transita entre hardcore melódico, punk rock e rock alternativo, tornando-se referência para diferentes gerações do underground.

Com mais de mil apresentações no currículo, a Garage Fuzz já realizou turnês internacionais e participou de grandes festivais, como o Lollapalooza Brasil. A discografia inclui álbuns de estúdio, EPs e registros ao vivo, como o DVD “Celebrating 25 Years”.

O show em Campinas deve reunir músicas que marcaram os anos 1990 e 2000, além de faixas mais recentes, mantendo a identidade sonora que garantiu à banda longevidade e público fiel.

SERVIÇO

Garage Fuzz – hardcore melódico, punk rock e rock alternativo
Onde: Cervejaria Blacaman
Endereço: Avenida Santa Isabel, 493, Barão Geraldo, Campinas
Quando: 15 de fevereiro (domingo)
Horário: a partir das 14h
Ingressos: R$ 30
Vendas: linktr.ee/blacaman.cervejaria
https://fastix.com.br/events/garage-fuzz-blacaman-campinas-mutante-10-anos-15-fevereiro-26

Comentários

Comentários