Enquanto o Carnaval domina parte da programação da cidade, Barão Geraldo aposta no peso das guitarras e na tradição do underground. No domingo, 15 de fevereiro, a partir das 14h, a Garage Fuzz sobe ao palco da Cervejaria Blacaman para um show que promete revisitar clássicos e reafirmar a força do hardcore melódico nacional.
Formada em 1991, em Santos, a banda construiu uma trajetória consistente no cenário independente brasileiro. Ao longo de mais de três décadas, o grupo consolidou um repertório que transita entre hardcore melódico, punk rock e rock alternativo, tornando-se referência para diferentes gerações do underground.
Com mais de mil apresentações no currículo, a Garage Fuzz já realizou turnês internacionais e participou de grandes festivais, como o Lollapalooza Brasil. A discografia inclui álbuns de estúdio, EPs e registros ao vivo, como o DVD “Celebrating 25 Years”.
O show em Campinas deve reunir músicas que marcaram os anos 1990 e 2000, além de faixas mais recentes, mantendo a identidade sonora que garantiu à banda longevidade e público fiel.
SERVIÇO
Garage Fuzz – hardcore melódico, punk rock e rock alternativo
Onde: Cervejaria Blacaman
Endereço: Avenida Santa Isabel, 493, Barão Geraldo, Campinas
Quando: 15 de fevereiro (domingo)
Horário: a partir das 14h
Ingressos: R$ 30
Vendas: linktr.ee/blacaman.cervejaria
https://fastix.com.br/events/garage-fuzz-blacaman-campinas-mutante-10-anos-15-fevereiro-26