Enquanto o Carnaval domina parte da programação da cidade, Barão Geraldo aposta no peso das guitarras e na tradição do underground. No domingo, 15 de fevereiro, a partir das 14h, a Garage Fuzz sobe ao palco da Cervejaria Blacaman para um show que promete revisitar clássicos e reafirmar a força do hardcore melódico nacional.

Formada em 1991, em Santos, a banda construiu uma trajetória consistente no cenário independente brasileiro. Ao longo de mais de três décadas, o grupo consolidou um repertório que transita entre hardcore melódico, punk rock e rock alternativo, tornando-se referência para diferentes gerações do underground.

Com mais de mil apresentações no currículo, a Garage Fuzz já realizou turnês internacionais e participou de grandes festivais, como o Lollapalooza Brasil. A discografia inclui álbuns de estúdio, EPs e registros ao vivo, como o DVD “Celebrating 25 Years”.