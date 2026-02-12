O Carnaval 2026 deve movimentar cerca de R$ 16,9 milhões na economia de Campinas, segundo levantamento da Associação Comercial e Industrial de Campinas (Acic). O volume representa crescimento de 5,6% em relação a 2025.
O setor de bebidas e alimentação lidera a projeção, com estimativa de R$ 5,7 milhões, alta de 7,5% na comparação anual. Em seguida aparecem os bailes, que devem somar R$ 4,3 milhões (crescimento de 1,9%), e os blocos de rua, com previsão de R$ 2,7 milhões — um dos maiores avanços percentuais, de 8%.
O segmento de materiais e fantasias também apresenta desempenho positivo, com expectativa de faturamento de R$ 2,4 milhões, aumento de 4,3%, impulsionado pela procura por adereços e roupas temáticas.
Turismo acompanha alta
O reflexo da festa também aparece na rede hoteleira. O setor de hospedagem e hotelaria deve movimentar aproximadamente R$ 1,8 milhão, crescimento estimado de 7,1% em relação ao ano passado, puxado pelo aumento do fluxo de visitantes durante os dias de folia.
Para a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Adriana Flosi, o impacto vai além do aspecto cultural. “O Carnaval vai muito além da celebração cultural. A festa movimenta diferentes cadeias produtivas, gera renda, fortalece os negócios e impulsiona setores estratégicos da economia, como alimentação, turismo e serviços”, afirmou.
A expectativa de crescimento está associada à agenda oficial da cidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 67 eventos de rua estão previstos para este ano. Em 2025, o Carnaval reuniu cerca de 250 mil foliões em Campinas.