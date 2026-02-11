11 de fevereiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
CHUVAS

Rio Capivari atinge 2,23m e desassoreamento evita alagamento

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMC
Após desassoreamento, nível supera antiga cota de extravasamento e município segue sem registro de alagamentos.
Após desassoreamento, nível supera antiga cota de extravasamento e município segue sem registro de alagamentos.

Rio Capivari atingiu 2,23 metros na medição realizada às 8h12 desta quarta-feira (11), segundo a régua de monitoramento instalada no município. Apesar do nível elevado, não houve registro de alagamentos em Capivari até o momento.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Antes do desassoreamento realizado no leito do rio, o transbordamento era registrado quando a água alcançava dois metros, afetando inicialmente imóveis no bairro Moreto. Nesta ocorrência, porém, o volume superou a antiga cota de extravasamento sem causar inundação.

As equipes da Prefeitura permanecem em monitoramento constante da situação. A orientação é para que moradores de áreas próximas ao rio acompanhem os comunicados oficiais e mantenham atenção redobrada.

Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo 153 (atendimento 24 horas) ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Comentários

Comentários