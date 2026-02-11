O Rio Capivari atingiu 2,23 metros na medição realizada às 8h12 desta quarta-feira (11), segundo a régua de monitoramento instalada no município. Apesar do nível elevado, não houve registro de alagamentos em Capivari até o momento.

Antes do desassoreamento realizado no leito do rio, o transbordamento era registrado quando a água alcançava dois metros, afetando inicialmente imóveis no bairro Moreto. Nesta ocorrência, porém, o volume superou a antiga cota de extravasamento sem causar inundação.

As equipes da Prefeitura permanecem em monitoramento constante da situação. A orientação é para que moradores de áreas próximas ao rio acompanhem os comunicados oficiais e mantenham atenção redobrada.