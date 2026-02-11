Os 25 parques e bosques de Campinas estão abertos ao público nesta quarta-feira (11), após a redução do volume de chuvas nas últimas 72 horas. A medição da Defesa Civil apontou 62,6 mm na região Centro/Leste, 39,8 mm na Sul e 66,6 mm na Noroeste, índices abaixo do limite de 80 milímetros que determina o fechamento preventivo das áreas verdes.

Ao todo, 13 parques estavam com visitação suspensa — 12 desde domingo e um desde terça-feira. Com a nova medição, todos foram reabertos.

Na região Centro/Leste, voltaram a funcionar o Bosque Chico Mendes (Parque São Quirino), Bosque da Paz Yitzhak Rabin (Jardim Madalena), Bosque dos Jequitibás, Lago do Café e o Parque Portugal (Lagoa do Taquaral).