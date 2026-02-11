Os 25 parques e bosques de Campinas estão abertos ao público nesta quarta-feira (11), após a redução do volume de chuvas nas últimas 72 horas. A medição da Defesa Civil apontou 62,6 mm na região Centro/Leste, 39,8 mm na Sul e 66,6 mm na Noroeste, índices abaixo do limite de 80 milímetros que determina o fechamento preventivo das áreas verdes.
Ao todo, 13 parques estavam com visitação suspensa — 12 desde domingo e um desde terça-feira. Com a nova medição, todos foram reabertos.
Na região Centro/Leste, voltaram a funcionar o Bosque Chico Mendes (Parque São Quirino), Bosque da Paz Yitzhak Rabin (Jardim Madalena), Bosque dos Jequitibás, Lago do Café e o Parque Portugal (Lagoa do Taquaral).
Na região Sul, foram reabertos o Bosque São José, Bosque dos Artistas, Bosque dos Guarantãs, Lagoa do Jambeiro, Parque Ecológico Benevenuto Tilli, Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim e Parque das Águas.
Já na região Noroeste, o Bosque Ferdinando Tilli, no Parque Valença, também retomou o atendimento ao público.
A suspensão das visitas ocorre com base no Decreto 24.175/2025, que integra a Operação Chuvas de Verão e determina o fechamento das áreas verdes quando o acumulado de precipitação atinge 80 mm em 72 horas.
Segundo a Secretaria de Serviços Públicos, a medida é preventiva. Mesmo com manejo regular, chuvas intensas, ventos e solo encharcado podem provocar queda de árvores, inclusive saudáveis.
Entre a noite de terça-feira (10) e a madrugada desta quarta, a Defesa Civil registrou três ocorrências relacionadas às chuvas: um imóvel em risco no Jardim do Vovô e duas quedas de árvores, na Vila Holândia e no Jardim Santa Genebra. O acumulado no Satélite Íris chegou a 32,4 mm no período.