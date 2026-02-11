O cenário meteorológico em Campinas passará por mudanças significativas durante o feriado de Carnaval. Após semanas marcadas por precipitações volumosas, a atuação da Alta Pressão Subtropical do Atlântico Sul sobre a Região Sudeste garantirá a redução da nebulosidade e o predomínio do sol na maior parte dos dias de festa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Apesar da maior estabilidade em comparação ao início de fevereiro, o calor elevado deve favorecer a formação de pancadas de chuva típicas de verão.

Essas ocorrências, embora rápidas e isoladas, podem apresentar forte intensidade em pontos específicos da cidade, especialmente durante os períodos da tarde e início da noite.