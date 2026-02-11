O cenário meteorológico em Campinas passará por mudanças significativas durante o feriado de Carnaval. Após semanas marcadas por precipitações volumosas, a atuação da Alta Pressão Subtropical do Atlântico Sul sobre a Região Sudeste garantirá a redução da nebulosidade e o predomínio do sol na maior parte dos dias de festa.
Apesar da maior estabilidade em comparação ao início de fevereiro, o calor elevado deve favorecer a formação de pancadas de chuva típicas de verão.
Essas ocorrências, embora rápidas e isoladas, podem apresentar forte intensidade em pontos específicos da cidade, especialmente durante os períodos da tarde e início da noite.
O fim de semana de abertura será marcado pelas altas temperaturas.
No sábado, os termômetros devem variar até 31 graus, com céu apresentando muitas nuvens, mas sem expectativa de chuvas significativas.
Já no domingo, a máxima atinge 30 graus, com maior probabilidade de pancadas isoladas entre a tarde e a noite.
A segunda-feira de Carnaval promete ser o dia mais quente do feriado, com os termômetros chegando aos 32 graus.
A chance de chuva é mínima durante o dia, ficando restrita ao período noturno.
A terça-feira fecha o Carnaval com uma mudança de tempo ao longo do dia: o sol aparece pela manhã, mas a chuva ganha força já na parte da tarde.
A quarta-feira de Cinzas terá a cara da ressaca.
A previsão indica um dia com temperaturas mais amenas, oscilando entre 21 e 27 graus, com a retomada de chuvas mais volumosas e a ocorrência de pancadas rápidas a qualquer momento do dia.
A orientação para quem vai aproveitar os blocos de rua, barzinhos e clube é manter a hidratação constante e ficar atento às mudanças repentinas no céu, uma vez que o Estado de São Paulo é apontado como a área com maior chance de pancadas isoladas no Sudeste.