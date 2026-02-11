O entorno do Mercado Municipal de Campinas e do Terminal Mercado começou a passar por uma nova obra de drenagem voltada a reduzir os recorrentes pontos de alagamento na região central. A intervenção atinge áreas do estacionamento do Mercadão e a avenida Benjamin Constant, locais que concentram grande volume de água da chuva durante temporais.

A obra prevê a instalação de cerca de 100 metros de novas galerias com grelhas, criando uma rota adicional para o escoamento da água que desce principalmente da Benjamin Constant e da rua Álvares Machado. A expectativa é melhorar a vazão e diminuir o acúmulo de água em dias de chuva intensa.

Cerca de 20 trabalhadores atuam na intervenção. O piso intertravado utilizado está sendo produzido por equipes do próprio município, e o prazo de conclusão depende das condições climáticas.