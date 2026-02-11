11 de fevereiro de 2026
DRENAGEM URBANA

Entorno do Mercadão passa por nova obra contra alagamentos

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Intervenção amplia drenagem perto do Terminal Mercado e muda acesso ao estacionamento.
Intervenção amplia drenagem perto do Terminal Mercado e muda acesso ao estacionamento.

entorno do Mercado Municipal de Campinas e do Terminal Mercado começou a passar por uma nova obra de drenagem voltada a reduzir os recorrentes pontos de alagamento na região central. A intervenção atinge áreas do estacionamento do Mercadão e a avenida Benjamin Constant, locais que concentram grande volume de água da chuva durante temporais.

A obra prevê a instalação de cerca de 100 metros de novas galerias com grelhas, criando uma rota adicional para o escoamento da água que desce principalmente da Benjamin Constant e da rua Álvares Machado. A expectativa é melhorar a vazão e diminuir o acúmulo de água em dias de chuva intensa.

Cerca de 20 trabalhadores atuam na intervenção. O piso intertravado utilizado está sendo produzido por equipes do próprio município, e o prazo de conclusão depende das condições climáticas.

Durante os trabalhos, o funcionamento do Mercadão e do Terminal Mercado segue normal. As mudanças ficam restritas ao entorno viário, com bloqueios pontuais de vagas no estacionamento e ajustes no acesso de veículos, acompanhados por sinalização e orientação de trânsito da Emdec.

A obra busca reduzir transtornos para comerciantes, usuários do terminal e pedestres, especialmente em períodos de chuva forte, quando a região costuma registrar dificuldades de circulação.

