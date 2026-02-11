A Câmara Municipal de Campinas vota, na quarta Reunião Ordinária de 2026, nesta quarta-feira (11), o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre as contas da Prefeitura de Campinas referentes ao exercício de 2022. A análise será feita por meio do Projeto de Decreto Legislativo nº 301/25, de autoria conjunta das Comissões de Finanças e Orçamento e de Constituição e Legalidade, que emite parecer favorável ao relatório do tribunal.

Segundo o entendimento das comissões, o parecer técnico do TCE-SP indica que o município cumpriu os índices constitucionais obrigatórios e apresentou equilíbrio fiscal formal no período avaliado. O relatório registra resultado positivo de 4,90% no exercício, o que, de acordo com o tribunal, habilita a emissão de parecer favorável às contas, apesar da existência de recomendações.

Entre os pontos destacados pelo TCE-SP estão alertas e orientações relacionados à governança e aos controles internos, à transparência e consistência das informações, à demanda por vagas em creches e na área da saúde, além da necessidade de aperfeiçoamento do planejamento orçamentário e do cumprimento das metas fiscais.