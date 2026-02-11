A cidade de Hortolândia perdeu, na noite desta terça-feira (10), uma figura marcante de seu comércio e de sua história. Morreu Renato Martins Figueiredo, ex-presidente da Associação Comercial e Industrial de Hortolândia (ACIAH).

Renato Figueiredo esteve à frente da ACIAH por muitos anos, período em que, ao lado de nomes como Almir Grazino e Cleber Marola, promoveu uma série de eventos, como jantares empresariais e grandes encontros. Sua atuação é lembrada como fundamental para o fortalecimento da rede de negócios local.

Além do protagonismo no setor empresarial, Renato Figueiredo deixa uma importante contribuição para a memória da cidade. Ele foi responsável por documentar, por meio de fotografias e de seu próprio depoimento, um período crucial da formação do Jardim Amanda, bairro com o qual tinha uma ligação pessoal profunda.

Trajetória de vida