A cidade de Hortolândia perdeu, na noite desta terça-feira (10), uma figura marcante de seu comércio e de sua história. Morreu Renato Martins Figueiredo, ex-presidente da Associação Comercial e Industrial de Hortolândia (ACIAH).
Renato Figueiredo esteve à frente da ACIAH por muitos anos, período em que, ao lado de nomes como Almir Grazino e Cleber Marola, promoveu uma série de eventos, como jantares empresariais e grandes encontros. Sua atuação é lembrada como fundamental para o fortalecimento da rede de negócios local.
Além do protagonismo no setor empresarial, Renato Figueiredo deixa uma importante contribuição para a memória da cidade. Ele foi responsável por documentar, por meio de fotografias e de seu próprio depoimento, um período crucial da formação do Jardim Amanda, bairro com o qual tinha uma ligação pessoal profunda.
Trajetória de vida
Natural de Presidente Juscelino (MG), Renato chegou a Campinas em 1979 e fixou residência no loteamento do Jardim Amanda em 1985. Sua motivação, como a de tantos outros pioneiros, era o sonho da casa própria, deixando para trás a vida de aluguel.
Ele era casado com Marlene Figueiredo e deixa três filhas: Carla, Jaqueline e Amanda – esta última batizada em homenagem ao bairro que acolheu a família e onde Renato construiu parte essencial de sua história.