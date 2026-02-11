11 de fevereiro de 2026
CRIMINOSO

Amparo flagra servidor tentando fraudar licitação de Carnaval

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Prefeitura afirma que adotará medidas legais após suposta tentativa de influenciar processo das barracas.
Prefeitura afirma que adotará medidas legais após suposta tentativa de influenciar processo das barracas.

Um servidor público foi flagrado tentando interferir indevidamente no processo licitatório que definirá as barracas de comida e bebida do Carnaval de Amparo. Segundo nota oficial da Prefeitura, ele foi surpreendido nas imediações do Paço Municipal orientando empresários a não participarem do certame.

A conduta, classificada pela administração como uma tentativa de “atentar contra os princípios da legalidade, moralidade e transparência”, foi imediatamente comunicada à Guarda Civil Municipal. O servidor foi conduzido à autoridade policial, acompanhado de testemunhas e registros de imagens que comprovariam a irregularidade.

Em comunicado, a Prefeitura adotou um tom de “tolerância zero”, afirmando que “não compactua com qualquer prática irregular” e que todas as medidas administrativas e legais serão rigorosamente aplicadas, respeitado o devido processo legal.

A administração municipal reafirmou seu compromisso com a transparência e a lisura do processo, garantindo que a licitação para as barracas do Carnaval seguirá sendo um processo “justo, aberto e democrático”.

A licitação concede o direito de operar as barracas de alimentação e bebidas durante os dias de festa, um ponto tradicional de movimentação econômica e, por vezes, de disputa comercial na cidade.

