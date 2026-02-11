Um servidor público foi flagrado tentando interferir indevidamente no processo licitatório que definirá as barracas de comida e bebida do Carnaval de Amparo. Segundo nota oficial da Prefeitura, ele foi surpreendido nas imediações do Paço Municipal orientando empresários a não participarem do certame.

A conduta, classificada pela administração como uma tentativa de “atentar contra os princípios da legalidade, moralidade e transparência”, foi imediatamente comunicada à Guarda Civil Municipal. O servidor foi conduzido à autoridade policial, acompanhado de testemunhas e registros de imagens que comprovariam a irregularidade.

Em comunicado, a Prefeitura adotou um tom de “tolerância zero”, afirmando que “não compactua com qualquer prática irregular” e que todas as medidas administrativas e legais serão rigorosamente aplicadas, respeitado o devido processo legal.