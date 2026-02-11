Um servidor público foi flagrado tentando interferir indevidamente no processo licitatório que definirá as barracas de comida e bebida do Carnaval de Amparo. Segundo nota oficial da Prefeitura, ele foi surpreendido nas imediações do Paço Municipal orientando empresários a não participarem do certame.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A conduta, classificada pela administração como uma tentativa de “atentar contra os princípios da legalidade, moralidade e transparência”, foi imediatamente comunicada à Guarda Civil Municipal. O servidor foi conduzido à autoridade policial, acompanhado de testemunhas e registros de imagens que comprovariam a irregularidade.
Em comunicado, a Prefeitura adotou um tom de “tolerância zero”, afirmando que “não compactua com qualquer prática irregular” e que todas as medidas administrativas e legais serão rigorosamente aplicadas, respeitado o devido processo legal.
A administração municipal reafirmou seu compromisso com a transparência e a lisura do processo, garantindo que a licitação para as barracas do Carnaval seguirá sendo um processo “justo, aberto e democrático”.
A licitação concede o direito de operar as barracas de alimentação e bebidas durante os dias de festa, um ponto tradicional de movimentação econômica e, por vezes, de disputa comercial na cidade.