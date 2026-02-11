A Força Tática da Polícia Militar apreendeu 16,3 quilos de drogas e prendeu um homem de 45 anos por tráfico em uma operação nas cidades de Americana e Santa Bárbara d'Oeste. A apreensão ocorreu após investigações que apontavam para um suspeito que distribuía drogas utilizando um veículo Hyundai HB20 branco e armazenava os entorpecentes em um apartamento no Condomínio Amarílis, no Jardim das Laranjeiras, em Santa Bárbara.

Por volta das 12h40, durante patrulhamento na Rua Florindo Boscheiro, em Americana, os policiais localizaram o carro e abordaram o homem. Com ele, foram encontradas 60 porções de cocaína prontas para venda. Segundo a PM, o suspeito confessou que faria uma entrega em uma adega da mesma rua, recebendo R$ 60 por serviço, e que atuava no tráfico há aproximadamente oito meses. No veículo, também foram apreendidos R$ 235,45 em dinheiro.

A partir das informações do homem preso, a equipe seguiu para o endereço onde ele reside, no Residencial Amarílis. No local, foram encontradas apenas anotações relacionadas ao tráfico.