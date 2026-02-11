A Força Tática da Polícia Militar apreendeu 16,3 quilos de drogas e prendeu um homem de 45 anos por tráfico em uma operação nas cidades de Americana e Santa Bárbara d'Oeste. A apreensão ocorreu após investigações que apontavam para um suspeito que distribuía drogas utilizando um veículo Hyundai HB20 branco e armazenava os entorpecentes em um apartamento no Condomínio Amarílis, no Jardim das Laranjeiras, em Santa Bárbara.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Por volta das 12h40, durante patrulhamento na Rua Florindo Boscheiro, em Americana, os policiais localizaram o carro e abordaram o homem. Com ele, foram encontradas 60 porções de cocaína prontas para venda. Segundo a PM, o suspeito confessou que faria uma entrega em uma adega da mesma rua, recebendo R$ 60 por serviço, e que atuava no tráfico há aproximadamente oito meses. No veículo, também foram apreendidos R$ 235,45 em dinheiro.
A partir das informações do homem preso, a equipe seguiu para o endereço onde ele reside, no Residencial Amarílis. No local, foram encontradas apenas anotações relacionadas ao tráfico.
No entanto, com o aprofundamento das investigações, os policiais foram direcionados a um segundo apartamento, dentro do mesmo condomínio. Foi nesse imóvel, desocupado no momento da ação, que a maior parte da apreensão foi realizada.
Material apreendido no segundo apartamento:
- 14,4 kg de cocaína
- 1,5 kg de maconha
- Dois liquidificadores
- Duas balanças de precisão
- Sacos plásticos para embalagem
- Quatro potes com pó utilizado para “misturar” (aumentar o volume) da droga
O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Americana, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e permaneceu preso.