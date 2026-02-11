Um homem de 31 anos foi preso em flagrante na manhã da última segunda-feira (9) após um surto violento no bairro Belvedere, em Americana. Ele teria retirado o filho recém-nascido do colo da mãe à força e tentado fugir com a criança, além de agredir a companheira e destruir parte do apartamento onde vivem.
De acordo com a Gama (Guarda Municipal de Americana), os episódios de violência começaram no domingo (8). Na ocasião, o homem já apresentou comportamento agressivo, tirou o bebê dos braços da mulher e a empurrou, fazendo-a cair. A situação só foi controlada após a intervenção da mãe do agressor.
Na manhã de segunda-feira, por volta das 9h50, a crise se repetiu de forma mais grave. O homem ameaçou familiares, quebrou objetos da casa e usou novamente a força física contra a companheira, arrancando o bebê de seus braços. A mulher conseguiu recuperar a criança e, com medo de novas agressões, trancou-se em um quarto junto com a filha de 13 anos.
Sem conseguir arrombar a porta, o agressor voltou sua fúria contra a residência, destruindo móveis e quebrando o celular da vítima, que assim não pôde pedir ajuda. Vizinhos, no entanto, ouviram os barulhos e chamaram a Guarda Municipal.
Ao chegar ao local, as equipes encontraram o homem em estado alterado, tentando sair de carro. Foi necessário o uso de algemas para contê-lo. Durante a apresentação da ocorrência, o agressor sofreu uma convulsão e foi socorrido à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Zanaga. Após receber alta médica, ele foi encaminhado à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde foi autuado em flagrante por violência doméstica e permanece preso.