VIOLÊNCIA

Pai de 61 anos é preso após esfaquear o próprio filho

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Vítima de 23 anos foi socorrida e passa bem; agressor, de 61 anos, foi preso em flagrante no local do crime.
Um homem de 61 anos foi preso em flagrante acusado de tentativa de homicídio contra o filho, de 23 anos. O crime ocorreu após uma discussão familiar no Assentamento III, região da Estrada da Boa Esperança, em Sumaré.

De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada para atender a uma ocorrência de indivíduo esfaqueado que havia dado entrada na UPA Macarenko. As primeiras investigações apontam que, durante uma briga, o pai desferiu golpes de faca contra o jovem.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos na unidade de saúde e seu estado de saúde é estável. O suspeito foi localizado pelos policiais ainda no local do crime.

Ele foi conduzido ao 1º Distrito Policial de Sumaré, onde a prisão em flagrante foi formalizada. O homem agora aguarda as decisões da Justiça.

