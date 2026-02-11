Um homem de 61 anos foi preso em flagrante acusado de tentativa de homicídio contra o filho, de 23 anos. O crime ocorreu após uma discussão familiar no Assentamento III, região da Estrada da Boa Esperança, em Sumaré.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada para atender a uma ocorrência de indivíduo esfaqueado que havia dado entrada na UPA Macarenko. As primeiras investigações apontam que, durante uma briga, o pai desferiu golpes de faca contra o jovem.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos na unidade de saúde e seu estado de saúde é estável. O suspeito foi localizado pelos policiais ainda no local do crime.