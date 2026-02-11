Uma mulher de 29 anos foi agredida pelo ex-marido dentro de sua própria casa, no Jardim Remanso Campineiro, em Hortolândia. O caso de violência doméstica, que ocorreu na Rua Aroeira Salsa, foi registrado pela Polícia Militar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados e, ao chegarem ao local, ouviram gritos e o choro de crianças vindos do imóvel. A vítima foi encontrada em estado de choque, com escoriações visíveis no rosto.

Em depoimento, a mulher relatou que o ex-companheiro, também de 29 anos, invadiu a residência e iniciou uma discussão, que rapidamente escalou para a violência física. Ela teria sido atingida com socos e chutes pelo agressor, que foi encontrado pelos policiais ainda dentro da casa.