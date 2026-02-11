11 de fevereiro de 2026
ABSURDO

Mulher é socada e chutada pelo ex em casa na frente dos filhos

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Vítima, de 29 anos, foi socorrida com escoriações no rosto após levar socos e chutes; agressor foi preso em fragrante.
Vítima, de 29 anos, foi socorrida com escoriações no rosto após levar socos e chutes; agressor foi preso em fragrante.

Uma mulher de 29 anos foi agredida pelo ex-marido dentro de sua própria casa, no Jardim Remanso Campineiro, em Hortolândia. O caso de violência doméstica, que ocorreu na Rua Aroeira Salsa, foi registrado pela Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados e, ao chegarem ao local, ouviram gritos e o choro de crianças vindos do imóvel. A vítima foi encontrada em estado de choque, com escoriações visíveis no rosto.

Em depoimento, a mulher relatou que o ex-companheiro, também de 29 anos, invadiu a residência e iniciou uma discussão, que rapidamente escalou para a violência física. Ela teria sido atingida com socos e chutes pelo agressor, que foi encontrado pelos policiais ainda dentro da casa.

Ao ser confrontado, o ex-marido confessou a autoria das agressões. O agressor foi conduzido ao Plantão Policial de Hortolândia e autuado em flagrante por violência doméstica. Ele permanece preso, à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

A vítima recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhada ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, em Campinas, para avaliação médica. Após os procedimentos, ela recebeu alta.

