Em uma ação rápida e decisiva, a Polícia Militar prendeu em flagrante um homem por violência doméstica, ameaça de morte e lesão corporal em Mogi Guaçu. A prisão ocorreu após uma ligação para o Copom denunciando agressões em uma residência no município.
Ao chegar ao local, os policiais encontraram um cenário de violência: a vítima, uma mulher, apresentava lesões visíveis na testa e em um dos dedos, enquanto o agressor estava com ferimentos nos braços e nas mãos, compatíveis com uma luta corporal. Em depoimento, a mulher relatou ter sido agredida e enforcada pelo companheiro, que também a ameaçava constantemente.
Segundo informações da ocorrência, durante a abordagem, o homem teria afirmado que, se fosse preso, mataria a vítima assim que fosse solto. Diante da gravidade das ameaças e das evidências físicas do crime, os policiais realizaram a prisão em flagrante.
O agressor foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher, onde a autoridade policial confirmou a prisão pelos crimes de ameaça e lesão corporal. Ele permanece à disposição da Justiça.
A vítima recebeu atendimento médico em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, em seguida, foi ouvida na delegacia antes de ser liberada.