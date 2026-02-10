A Guarda Municipal de Campinas desarticulou, na manhã desta terça-feira (10), um possível desmanche de veículos no bairro Satélite Íris. A ação teve início após denúncia indicando que automóveis estavam sendo desmontados de forma irregular no local.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Equipes do Grupo de Ações Especiais (GAE) e do Grupo de Patrulhamento com Motos (GPOM) foram mobilizadas e seguiram até o endereço informado. No imóvel, com o portão aberto, os agentes flagraram a desmontagem em andamento e pessoas transportando peças automotivas para um caminhão.
Divulgação/GM
Durante a vistoria, foram encontradas oito pessoas, que foram detidas, e dois veículos parcialmente desmontados. Na checagem do emplacamento, chassi e módulo do caminhão utilizado no transporte das peças, os agentes constataram que se tratava de um veículo dublê — clonado, o que reforça a suspeita de prática criminosa.
A ocorrência foi encaminhada à 2ª Delegacia Seccional, onde a Polícia Civil dará sequência às investigações para apurar a origem dos veículos e a responsabilidade dos envolvidos.