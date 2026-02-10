11 de fevereiro de 2026
AÇÃO DA GUARDA

GM estoura desmanche e apreende caminhão clonado no Satélite Íris

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/GM
Denúncia levou GM até o local e oito suspeitos foram detidos; caminhão usado no transporte de peças era clonado.
Denúncia levou GM até o local e oito suspeitos foram detidos; caminhão usado no transporte de peças era clonado.

A Guarda Municipal de Campinas desarticulou, na manhã desta terça-feira (10), um possível desmanche de veículos no bairro Satélite Íris. A ação teve início após denúncia indicando que automóveis estavam sendo desmontados de forma irregular no local.

Equipes do Grupo de Ações Especiais (GAE) e do Grupo de Patrulhamento com Motos (GPOM) foram mobilizadas e seguiram até o endereço informado. No imóvel, com o portão aberto, os agentes flagraram a desmontagem em andamento e pessoas transportando peças automotivas para um caminhão.


Divulgação/GM

Durante a vistoria, foram encontradas oito pessoas, que foram detidas, e dois veículos parcialmente desmontados. Na checagem do emplacamento, chassi e módulo do caminhão utilizado no transporte das peças, os agentes constataram que se tratava de um veículo dublê — clonado, o que reforça a suspeita de prática criminosa.

A ocorrência foi encaminhada à 2ª Delegacia Seccional, onde a Polícia Civil dará sequência às investigações para apurar a origem dos veículos e a responsabilidade dos envolvidos.

