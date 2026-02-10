O município de Campinas registra queda no número de pessoas não alfabetizadas nos últimos anos, segundo dados oficiais. Levantamento do Tribunal Superior Eleitoral, com base em autodeclaração coletada em dezembro de 2025, aponta que 14.015 moradores com mais de 16 anos se declaram analfabetos, o equivalente a 1,64% da população. Em 2022, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística indicavam 22.881 pessoas não alfabetizadas, ou 2,41% da população à época. A diferença representa uma redução superior a 8,8 mil pessoas em três anos.

Os números reforçam o avanço das políticas públicas voltadas à Educação de Jovens e Adultos (EJA), mas também evidenciam que o desafio permanece. A Prefeitura avalia que o percentual atual ainda representa cerca de 14 mil pessoas fora do processo de alfabetização, concentradas principalmente em faixas etárias mais altas e em contextos de vulnerabilidade social.

Fevereiro Violeta amplia mobilização

É nesse contexto que a Prefeitura lançou, nesta segunda-feira (9), a 13ª edição da campanha Fevereiro Violeta, voltada ao enfrentamento do analfabetismo. A cerimônia ocorreu na regional sudoeste da Fundação Municipal para Educação Comunitária, no DIC 4, distrito do Ouro Verde. O tema deste ano é “Os exercícios da cidadania e os desafios da superação do analfabetismo de Campinas na Educação de Jovens e Adultos”.