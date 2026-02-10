O resultado foi unânime , com 29 votos favoráveis ao arquivamento e nenhum contrário, em um movimento que uniu a base do governo e a oposição de esquerda no plenário e poupou novamente o vice-presidente da Câmara de enfrentar uma apuração político-administrativa na Casa.

A Câmara Municipal de Campinas rejeitou, na noite desta segunda-feira , o novo pedido de abertura de Comissão Processante (CP) contra o vereador Permínio Monteiro (PSB) .

A solicitação foi apresentada pelo presidente da Associação da Feira Hippie, Marcelo Araújo Bonifácio, e pedia a apuração de suposto tráfico de influência envolvendo o parlamentar e a coordenação municipal da feira.

Após análise formal da Procuradoria da Câmara, o pedido foi lido em plenário como primeiro item da pauta e colocado em votação. Para ser admitida, a abertura da CP dependia de maioria simples dos vereadores presentes, o que não ocorreu. Com isso, a representação foi arquivada.

A rejeição ocorre poucos dias depois de o Legislativo também ter barrado um primeiro pedido de comissão processante contra Permínio Monteiro, que se baseava em uma condenação em primeira instância por improbidade administrativa, relacionada a um esquema de rachadinha. Naquela ocasião, mesmo diante da decisão judicial, a maioria dos parlamentares optou por não abrir investigação político-administrativa.