A Câmara Municipal de Campinas rejeitou, na noite desta segunda-feira, o novo pedido de abertura de Comissão Processante (CP) contra o vereador Permínio Monteiro (PSB).
O resultado foi unânime, com 29 votos favoráveis ao arquivamento e nenhum contrário, em um movimento que uniu a base do governo e a oposição de esquerda no plenário e poupou novamente o vice-presidente da Câmara de enfrentar uma apuração político-administrativa na Casa.
A solicitação foi apresentada pelo presidente da Associação da Feira Hippie, Marcelo Araújo Bonifácio, e pedia a apuração de suposto tráfico de influência envolvendo o parlamentar e a coordenação municipal da feira.
Após análise formal da Procuradoria da Câmara, o pedido foi lido em plenário como primeiro item da pauta e colocado em votação. Para ser admitida, a abertura da CP dependia de maioria simples dos vereadores presentes, o que não ocorreu. Com isso, a representação foi arquivada.
A rejeição ocorre poucos dias depois de o Legislativo também ter barrado um primeiro pedido de comissão processante contra Permínio Monteiro, que se baseava em uma condenação em primeira instância por improbidade administrativa, relacionada a um esquema de rachadinha. Naquela ocasião, mesmo diante da decisão judicial, a maioria dos parlamentares optou por não abrir investigação político-administrativa.
Com o arquivamento do novo pedido, a sessão seguiu para a ordem do dia, com a votação de matérias relevantes. Entre elas, o substitutivo total ao Projeto de Lei nº 92/22, conhecido como Lei Larissa, de autoria do vereador Eduardo Magoga (Podemos).
A proposta amplia o uso das faixas exclusivas de ônibus para veículos que transportam pessoas com deficiência, com transtorno do espectro autista (TEA) ou paralisia cerebral, além de autorizar o uso irrestrito por táxis e permitir a circulação geral entre 22h e 6h, com restrições operacionais.
Também foi apreciado o Projeto de Lei Complementar nº 133/2025, de autoria do Executivo, que estabelece reserva de 30% das vagas em concursos públicos e processos seletivos municipais como ação afirmativa. Pelo texto, 25% das vagas ficam destinadas a pessoas pretas ou pardas, 3% a indígenas e 2% a quilombolas, com aplicação sobre o total de vagas previstas nos editais e aquelas abertas durante a validade dos certames.