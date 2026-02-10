A cidade de Itatiba acordou de luto no domingo (8) com o falecimento do ex-prefeito José Roberto Fumach, aos 69 anos. Figura central na política local das últimas décadas, Fumach deixa um legado de obras e projetos que moldaram o desenvolvimento do município, com destaque para a criação do Parque da Juventude.

A Prefeitura de Itatiba emitiu uma nota oficial manifestando “profundo pesar” e solidariedade à família, além de decretar luto oficial pela morte do antigo gestor.

“Neste momento de tristeza, a Prefeitura de Itatiba se solidariza com os familiares, amigos e com toda a população, manifestando as mais sinceras condolências”, informou a administração municipal.