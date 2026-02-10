A cidade de Itatiba acordou de luto no domingo (8) com o falecimento do ex-prefeito José Roberto Fumach, aos 69 anos. Figura central na política local das últimas décadas, Fumach deixa um legado de obras e projetos que moldaram o desenvolvimento do município, com destaque para a criação do Parque da Juventude.
A Prefeitura de Itatiba emitiu uma nota oficial manifestando “profundo pesar” e solidariedade à família, além de decretar luto oficial pela morte do antigo gestor.
“Neste momento de tristeza, a Prefeitura de Itatiba se solidariza com os familiares, amigos e com toda a população, manifestando as mais sinceras condolências”, informou a administração municipal.
Natural do bairro do Pinhal, onde nasceu em 10 de maio de 1954, José Roberto Fumach era engenheiro de formação, mas construiu sua vida em torno da gestão pública. Sua trajetória na administração municipal foi uma das mais longas e influentes da história da cidade.
Ele comandou o Executivo municipal por três mandatos, totalizando 12 anos como prefeito: de 1993 a 1996, de 2001 a 2004 e de 2005 a 2008. Também exerceu o cargo de vice-prefeito entre 2016 e 2020, ao lado do prefeito Douglas Augusto de Oliveira (Toninho do Posto).
Fumach era casado com Irene Araújo de Camargo Pires e deixa três filhos — José Roberto Fumach Júnior, Luciana e Bruno — além do neto Filipe Moretti Fumach. A causa da morte não foi divulgada pela família.