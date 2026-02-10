A Prefeitura de Indaiatuba, por meio da Secretaria de Cultura, informou que estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos do Projeto Guri. As matrículas devem ser realizadas presencialmente no Centro Cultural Wanderley Peres, localizado na Praça Dom Pedro, na região central do município.

O atendimento acontece de terça a quinta-feira, das 9h às 17h. O Projeto Guri, um dos maiores programas socioculturais do Brasil, tem como objetivo promover o acesso à educação musical e contribuir para o desenvolvimento artístico da população.

Em Indaiatuba, o Projeto Guri oferece uma ampla variedade de cursos, abrangendo as áreas de cordas, metais, percussão e canto coral. Entre as opções disponíveis estão:

Instrumentos: violino, violoncelo, viola clássica, violão, flauta transversal, saxofone, clarinete, trompete, trombone e eufônio.

violino, violoncelo, viola clássica, violão, flauta transversal, saxofone, clarinete, trompete, trombone e eufônio. Turmas: iniciação musical para crianças a partir de 7 anos e também para adultos .

iniciação musical para e também para . Coral: modalidade que amplia as possibilidades de participação para os interessados.

Documentação necessária para a matrícula