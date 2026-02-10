Um homem procurado pela Justiça, acusado de incendiar a casa da ex-namorada, foi preso em Vinhedo. O mandado de prisão foi cumprido pela GCM (Guarda Civil Municipal) após uma abordagem na residência de um familiar do suspeito.

O homem era procurado por seu envolvimento em um incêndio criminoso ocorrido na residência da então namorada. As circunstâncias e a motivação do crime ainda são alvo de investigação pelas autoridades competentes.

A prisão aconteceu após a GCM intensificar o patrulhamento em locais frequentados pelo suspeito, cuja identidade não foi divulgada. Ao se deslocarem até a casa de um parente para colher informações, os guardas se depararam com o próprio homem no portão da residência.