CAPTURA

Suspeito de atear fogo na casa da namorada é preso em Vinhedo

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Mandado de prisão foi cumprido pela Guarda Civil Municipal; suspeito foi localizado em casa de familiar e encaminhado à delegacia.

Um homem procurado pela Justiça, acusado de incendiar a casa da ex-namorada, foi preso em Vinhedo. O mandado de prisão foi cumprido pela GCM (Guarda Civil Municipal) após uma abordagem na residência de um familiar do suspeito.

O homem era procurado por seu envolvimento em um incêndio criminoso ocorrido na residência da então namorada. As circunstâncias e a motivação do crime ainda são alvo de investigação pelas autoridades competentes.

A prisão aconteceu após a GCM intensificar o patrulhamento em locais frequentados pelo suspeito, cuja identidade não foi divulgada. Ao se deslocarem até a casa de um parente para colher informações, os guardas se depararam com o próprio homem no portão da residência.

Diante da situação, ele foi imediatamente informado sobre o mandado de prisão e conduzido ao plantão policial de Vinhedo, onde o boletim de ocorrência foi registrado e a prisão formalizada.

