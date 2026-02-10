A Diocese de Amparo anunciou o falecimento do padre Carlos Augusto Semensim, aos 31 anos, na noite de segunda-feira (9). A informação foi confirmada por meio de nota oficial, que destacou seu legado de dedicação ao serviço da Igreja e ao povo de Deus na região.
Nascido em 17 de agosto de 1994, o padre Carlos faleceu após um período de enfermidade e cuidados intensivos. A nota, embora marcada pela dor da perda, foi sustentada pela esperança cristã, citando a Carta aos Romanos: “Se morremos com Cristo, com Ele também viveremos” (Rm 6,8).
A Diocese ressaltou a gratidão “pelo dom de sua vida, por seu testemunho sacerdotal, sua entrega generosa e pelo bem realizado nas comunidades por onde passou”. A mensagem pede orações pelo eterno descanso do sacerdote, confiando-o à intercessão da Virgem Maria e de São Judas Tadeu.
O comunicado também faz um apelo por preces para que Deus console familiares, amigos, irmãos no sacerdócio e todas as comunidades enlutadas, fortalecendo-os na esperança da ressurreição.
A internação
Acompanhado de perto por médicos desde o último sábado (7) para controle de dores, o estado de saúde do padre se agravou rapidamente. No domingo, ele foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Já na segunda-feira (9), a Diocese de Amparo emitiu um novo comunicado relatando piora significativa do quadro clínico.
De acordo com a nota assinada pelo bispo Dom Luiz Gonzaga Fechio, o padre Carlos sofreu comprometimento renal, o que exigiu o início imediato de sessões de hemodiálise. O quadro evoluiu e o religioso morreu na noite de segunda-feira.