EM VALINHOS

Baep prende integrante do CV procurado por homicídio e tráfico

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Um homem procurado pela Justiça por envolvimento em homicídio e tráfico de drogas na Bahia foi preso em uma operação policial em Valinhos.
Um homem procurado pela Justiça da Bahia por envolvimento em homicídio e tráfico de drogas foi preso em Valinhos durante uma operação policial realizada pelo Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) em conjunto com o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado). O alvo é integrante da facção criminosa CV (Comando Vermelho) e estava foragido.

Segundo informações da polícia, o homem era procurado pelos crimes de associação criminosa, organização criminosa e tráfico de drogas. Os mandados de prisão foram expedidos no âmbito de investigações relacionadas a homicídio e tráfico no estado da Bahia.

Após a localização e abordagem, o suspeito foi conduzido ao Plantão da Polícia Civil de Valinhos, onde passou a cumprir os procedimentos de polícia judiciária. O caso segue em andamento, com a continuidade das apurações para esclarecimento completo dos fatos.

