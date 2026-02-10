A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo Antônio de Posse prendeu, na segunda-feira (9), dois homens por tráfico de drogas em um imóvel localizado próximo à Creche Ana Carolina, no bairro São Judas. A ação foi resultado de um patrulhamento preventivo realizado em áreas consideradas sensíveis pela corporação.

De acordo com a GCM, os guardas perceberam movimentação suspeita em uma residência que já era alvo de denúncias de venda de entorpecentes. Durante a observação, os agentes identificaram um indivíduo realizando a compra de drogas no local.

Ao notarem a presença da viatura, dois suspeitos que estavam dentro da casa tentaram fugir pulando muros, mas foram perseguidos e detidos ainda no interior do imóvel. Segundo a corporação, a residência era utilizada exclusivamente para o tráfico de drogas. Um dos homens ofereceu resistência à prisão e precisou ser contido com uso moderado da força.