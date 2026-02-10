11 de fevereiro de 2026
TRÁFICO

Guarda prende dupla por tráfico de drogas ao lado de creche

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Roberto Torrecilhas
Dois homens foram detidos em flagrante após tentativa de fuga. Ação ocorreu durante patrulhamento de rotina nas proximidades da Creche Ana Carolina, Santo Antônio de Posse.
GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo Antônio de Posse prendeu, na segunda-feira (9), dois homens por tráfico de drogas em um imóvel localizado próximo à Creche Ana Carolina, no bairro São Judas. A ação foi resultado de um patrulhamento preventivo realizado em áreas consideradas sensíveis pela corporação.

De acordo com a GCM, os guardas perceberam movimentação suspeita em uma residência que já era alvo de denúncias de venda de entorpecentes. Durante a observação, os agentes identificaram um indivíduo realizando a compra de drogas no local.

Ao notarem a presença da viatura, dois suspeitos que estavam dentro da casa tentaram fugir pulando muros, mas foram perseguidos e detidos ainda no interior do imóvel. Segundo a corporação, a residência era utilizada exclusivamente para o tráfico de drogas. Um dos homens ofereceu resistência à prisão e precisou ser contido com uso moderado da força.

No interior do imóvel, os guardas encontraram:

  • Porções de maconha, crack e cocaína
  • Drogas do tipo “colombiana” e “dry”
  • Microtubos com substância análoga à cocaína
  • R$ 220,55 em dinheiro
  • Anotações referentes ao tráfico
  • Dois aparelhos celulares

Os detidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas. Ambos permanecem presos à disposição da Justiça.

