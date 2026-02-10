Uma ação conjunta da Vigilância Sanitária de Americana e da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) resultou na apreensão de mais de 435 quilos de produtos impróprios para o consumo no Supermercado Sereia, localizado na Rua Francisco Alves, no Jardim Nossa Senhora Aparecida. O setor de açougue do estabelecimento foi interditado, e o proprietário, um homem de 45 anos, foi preso em flagrante.
A operação foi deflagrada após a polícia receber uma denúncia anônima, que relatava um forte odor nos setores de açougue e laticínios do mercado, indicando também a presença de alimentos em condições inadequadas.
Os fiscais da Vigilância Sanitária, acionados para vistoriar o local, encontraram uma série de irregularidades graves:
- Produtos sem identificação, como pizzas, carnes e frios;
- Itens sem prazo de validade, além de produtos vencidos ou estragados, como bacon e presunto;
- Temperos naturais sem identificação de lote, validade ou fabricante;
- Condições precárias de higiene nas áreas de manipulação, venda e câmara fria do açougue, o que levou à interdição imediata do setor.
Do total de 435,1 quilos de alimentos recolhidos para descarte, 260 kg eram de carnes e 175,1 kg de especiarias, condimentos e itens similares. Após a emissão do laudo de inspeção da Vigilância Sanitária e a realização de perícia pelo Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Civil, o proprietário do supermercado foi preso em flagrante por crime contra as relações de consumo.