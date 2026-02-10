11 de fevereiro de 2026
QUE NOJO

Dono de mercado é preso e Polícia apreende 435 kg de carne podre

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Proprietário, de 45 anos, foi preso por crime contra as relações de consumo após denúncia anônima sobre mau cheiro em setores do estabelecimento, em Americana.
Proprietário, de 45 anos, foi preso por crime contra as relações de consumo após denúncia anônima sobre mau cheiro em setores do estabelecimento, em Americana.

Uma ação conjunta da Vigilância Sanitária de Americana e da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) resultou na apreensão de mais de 435 quilos de produtos impróprios para o consumo no Supermercado Sereia, localizado na Rua Francisco Alves, no Jardim Nossa Senhora Aparecida. O setor de açougue do estabelecimento foi interditado, e o proprietário, um homem de 45 anos, foi preso em flagrante.

A operação foi deflagrada após a polícia receber uma denúncia anônima, que relatava um forte odor nos setores de açougue e laticínios do mercado, indicando também a presença de alimentos em condições inadequadas.

Os fiscais da Vigilância Sanitária, acionados para vistoriar o local, encontraram uma série de irregularidades graves:

  • Produtos sem identificação, como pizzas, carnes e frios;
  • Itens sem prazo de validade, além de produtos vencidos ou estragados, como bacon e presunto;
  • Temperos naturais sem identificação de lote, validade ou fabricante;
  • Condições precárias de higiene nas áreas de manipulação, venda e câmara fria do açougue, o que levou à interdição imediata do setor.

Do total de 435,1 quilos de alimentos recolhidos para descarte, 260 kg eram de carnes e 175,1 kg de especiarias, condimentos e itens similares. Após a emissão do laudo de inspeção da Vigilância Sanitária e a realização de perícia pelo Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Civil, o proprietário do supermercado foi preso em flagrante por crime contra as relações de consumo.

