Uma ação conjunta da Vigilância Sanitária de Americana e da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) resultou na apreensão de mais de 435 quilos de produtos impróprios para o consumo no Supermercado Sereia, localizado na Rua Francisco Alves, no Jardim Nossa Senhora Aparecida. O setor de açougue do estabelecimento foi interditado, e o proprietário, um homem de 45 anos, foi preso em flagrante.

A operação foi deflagrada após a polícia receber uma denúncia anônima, que relatava um forte odor nos setores de açougue e laticínios do mercado, indicando também a presença de alimentos em condições inadequadas.

Os fiscais da Vigilância Sanitária, acionados para vistoriar o local, encontraram uma série de irregularidades graves: