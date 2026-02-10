11 de fevereiro de 2026
VIOLÊNCIA

Por herança, irmão é preso por tentar matar a própria irmã a tiro

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
O crime ocorreu durante uma desavença; após atirar contra a mulher, o suspeito fugiu do local.
O crime ocorreu durante uma desavença; após atirar contra a mulher, o suspeito fugiu do local.

Um irmão foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Socorro suspeito de tentar matar a própria irmã a tiros durante uma discussão familiar motivada por conflitos de herança. A vítima foi baleada no pescoço e segue internada em estado estável.

O crime ocorreu durante uma desavença entre os irmãos. Após atirar contra a mulher, o suspeito fugiu do local. A vítima recebeu atendimento imediato e foi encaminhada ao hospital da cidade.

Em buscas pela região, agentes da GCM localizaram e abordaram o suspeito, que estava dentro de um veículo Fox vermelho, acompanhado de outra pessoa.

Durante a ação, foram apreendidas duas armas de fogo, munições e uma quantia em dinheiro. Entre os objetos estavam um revólver calibre .38 com a numeração suprimida — indício grave de irregularidade — e uma pistola calibre .32.

O homem foi detido em flagrante e encaminhado, junto com o material apreendido, ao plantão da Polícia Civil de Serra Negra, onde o caso foi registrado. O crime é investigado como tentativa de feminicídio, agravado pelo contexto de violência doméstica.

