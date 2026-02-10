O Ministério Público de São Paulo (MPSP) denunciou um homem por homicídio qualificado, extorsão e destruição de cadáver. Ele é acusado de matar o dentista Marcelo Bacci Coimbra, de 64 anos, morador de Amparo, com quem mantinha um relacionamento, dentro de um motel em Hortolândia.

Marcelo foi morto na noite de 7 de dezembro, no interior do estabelecimento. No dia seguinte, o corpo e o veículo da vítima teriam sido incendiados, numa tentativa de dificultar a identificação e eliminar vestígios do crime.

A promotora Beatriz Granzo Siqueira Pereira, responsável pelo caso, aponta que o crime teve como motivação a recusa da vítima em custear despesas do acusado. O homicídio foi qualificado por motivo torpe (futilidade), meio cruel e uso de recurso que impossibilitou a defesa, já que a vítima estava embriagada.