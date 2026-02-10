O Ministério Público de São Paulo (MPSP) denunciou um homem por homicídio qualificado, extorsão e destruição de cadáver. Ele é acusado de matar o dentista Marcelo Bacci Coimbra, de 64 anos, morador de Amparo, com quem mantinha um relacionamento, dentro de um motel em Hortolândia.
Marcelo foi morto na noite de 7 de dezembro, no interior do estabelecimento. No dia seguinte, o corpo e o veículo da vítima teriam sido incendiados, numa tentativa de dificultar a identificação e eliminar vestígios do crime.
A promotora Beatriz Granzo Siqueira Pereira, responsável pelo caso, aponta que o crime teve como motivação a recusa da vítima em custear despesas do acusado. O homicídio foi qualificado por motivo torpe (futilidade), meio cruel e uso de recurso que impossibilitou a defesa, já que a vítima estava embriagada.
De acordo com as investigações, após agredir o homem até a morte, o acusado tentou usar o cartão bancário da vítima para pagar a conta do motel. Diante da falha na transação, ele ameaçou duas funcionárias e fugiu do local, levando o cadáver dentro do carro da vítima.
Corpo carbonizado e carro incendiado
O corpo foi localizado posteriormente por autoridades em uma área de mata em Sumaré, já carbonizado. O veículo da vítima também foi encontrado incendiado em uma área residencial da mesma cidade. Por isso, o acusado também responde pelos crimes de incêndio e destruição de cadáver.
Após os fatos, o suspeito deixou a região e passou a se esconder na capital paulista. A prisão ocorreu em 21 de dezembro, na região da Consolação, durante ação da DEIC Campinas, vinculada ao Deinter-2.
O MPSP pede a condenação do denunciado e o pagamento de indenização mínima de R$ 100 mil aos familiares da vítima.