11 de fevereiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
JUSTIÇA

Crime cruel: MP denuncia homem por matar dentista em motel

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo Pessoal
Morte de Marcelo Bacci Coimbra envolve homicídio qualificado, extorsão, incêndio e destruição de cadáver; corpo foi carbonizado em Sumaré.
Morte de Marcelo Bacci Coimbra envolve homicídio qualificado, extorsão, incêndio e destruição de cadáver; corpo foi carbonizado em Sumaré.

Ministério Público de São Paulo (MPSP) denunciou um homem por homicídio qualificado, extorsão e destruição de cadáver. Ele é acusado de matar o dentista Marcelo Bacci Coimbra, de 64 anos, morador de Amparo, com quem mantinha um relacionamento, dentro de um motel em Hortolândia.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Marcelo foi morto na noite de 7 de dezembro, no interior do estabelecimento. No dia seguinte, o corpo e o veículo da vítima teriam sido incendiados, numa tentativa de dificultar a identificação e eliminar vestígios do crime.

A promotora Beatriz Granzo Siqueira Pereira, responsável pelo caso, aponta que o crime teve como motivação a recusa da vítima em custear despesas do acusado. O homicídio foi qualificado por motivo torpe (futilidade), meio cruel e uso de recurso que impossibilitou a defesa, já que a vítima estava embriagada.

De acordo com as investigações, após agredir o homem até a morte, o acusado tentou usar o cartão bancário da vítima para pagar a conta do motel. Diante da falha na transação, ele ameaçou duas funcionárias e fugiu do local, levando o cadáver dentro do carro da vítima.

Corpo carbonizado e carro incendiado

O corpo foi localizado posteriormente por autoridades em uma área de mata em Sumaré, já carbonizado. O veículo da vítima também foi encontrado incendiado em uma área residencial da mesma cidade. Por isso, o acusado também responde pelos crimes de incêndio e destruição de cadáver.

Após os fatos, o suspeito deixou a região e passou a se esconder na capital paulista. A prisão ocorreu em 21 de dezembro, na região da Consolação, durante ação da DEIC Campinas, vinculada ao Deinter-2.

O MPSP pede a condenação do denunciado e o pagamento de indenização mínima de R$ 100 mil aos familiares da vítima.

Comentários

Comentários